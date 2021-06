A Media Capital apresentou um crescimento sólido nas receitas nos primeiros cinco meses do ano, apesar das limitações do confinamento.

As receitas subiram 30% face a igual período de 2020, para 58 milhões de euros, acompanhando o crescimento das audiências.



Em maio, o endividamento financeiro líquido total ascendia a 88 milhões de euros, seis milhões de euros menos do que no mesmo período de 2020.

A Media Capital concluiu em maio o processo de financiamento da totalidade do passivo financeiro, que permitiu reforçar o balanço através da extensão da maturidade das dívidas contratada.

A conclusão do processo de refinanciamento permite a todo o grupo focar-se numa estratégia de crescimento.