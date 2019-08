/ (Atualiza a variação dos combustíveis devido a nova mexida no preço do petróleo)

Será mais uma semana de alta no preço dos combustíveis. Mas não tão alta como se previa ao longo da manhã. Houve mesmo variação no crude e afinal o preço do gasóleo deve ficar inalterado (ao invés de subir 0,5 cêntimos) e subida será de 0,5 cêntimos por litro no caso da gasolina (ao invés de um).

A justificação volta a ser a tensão internacional. É que apesar do trambolhão desta quinta-feira, esta sexta o preço dos futuros do crude – Brent negociado em Londres e que serve de referência às importações portuguesas - sobe mais de 2% para 62,19 dólares o barril, mesmo assim abaixo dos mais de 63 dólares de há uma semana.

A queda de quinta-feira, a maior de anos, diz a Bloomberg, foi a reação deste mercado a mais uma ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor mais tarifas às importações chinesas.

Depois dos futuros do Brent caírem mais de 7%, o mercado respirou um pouco e recuperou graças à descida dos stocks norte-americanos (menos oferta estimula os preços), enquanto a procura global continua estável.

Dada a última reviravolta nas relações comerciais entre EUA e China, os valores do barril vão depender muito da reação da China a esta nova tarifa", afirmou Harry Tchilinguirian, analista global de petróleo do BNP Paribas em Londres, citado pela Bloomberg.

Trump disse na quinta-feira que imporá uma tarifa de 10% sobre 300 mil milhões de dólares das importações chinesas e poderá elevar as tarifas caso o presidente da China, Xi Jinping, não se mova mais rapidamente para fechar um acordo comercial.

O anúncio amplia as "tarifas Trump" para quase todas as importações da China nos Estados Unidos.

A China alertou que não aceitará nenhuma "intimidação ou chantagem" e prometeu contramedidas caso as tarifas entrem em vigor.

Este é o cenário de fundo para o cálculo do preço de referência dos nossos combustíveis, onde petróleo e impostos ditam a quase totalidade do valor.

No início desta semana o Preço Médio de Venda ao Público (PVP) da gasolina simples 95, no Continente, era de 1,516 euros, o valor mais baixo em duas semanas.

O gasóleo simples, tinha no dia 29 de julho um PVP de 1,350 euros por litro, o mais elevado, também, de oito semanas.