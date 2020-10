O Governo está disponível para aumentar o salário mínino nacional em 23,75 euros, sabe a TVI. Isto significa que, no próximo ano, o valor total passaria de 635 euros para 658,75 euros.

Esta deverá ser a proposta que o Executivo vai avançar nas negociações do Orçamento do Estado 2021 com os restantes partidos políticos.

Duarte Cordeiro, secretário de Estados dos Assuntos Parlamentares, disse numa conferência de imprensa, no Parlamento, que o Governo pretende um aumento do salário mínimo nacional em linha com os aumentos da última legislatura.