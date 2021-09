A Bosch Car Multimedia Portugal, em Braga, vai terminar com o ‘lay-off’, na segunda-feira, após ter registado uma “ligeira melhoria” em alguns fornecedores críticos, mas não exclui a possibilidade de voltar a recorrer a este mecanismo.

Atualmente a Bosch tem verificado uma ligeira melhoria em alguns dos seus fornecedores mais críticos e, apesar de ainda estar a receber volumes abaixo das suas necessidades, decidiu terminar o ‘lay-off’ do Código do Trabalho com efetividade a 06 de setembro de 2021”, indicou a empresa, numa nota enviada à agência Lusa, esclarecendo que os trabalhadores já foram informados.