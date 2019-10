Num mundo em que o cliente ganhou mais importância e a oferta é global, não serão só as redes sociais que o fazem captar mais negócio. Tem de ser um esforço para agradar, servir bem e, sobretudo, saber responder em caso de reclamações, mesmo quando o cliente não tem razão.

Os direitos dos consumidores na União Europeia são protegidos com várias leis adotadas nos últimos 25 anos e transpostas por cada Estado-Membro para a respetiva legislação nacional.

Em 2017, a Comissão Europeia realizou uma avaliação para verificar se as regras ainda estão adequadas ao seu propósito. No geral, o resultado foi positivo.

A principal conclusão foi que as regras existentes necessitam de uma melhor implementação por parte das autoridades e de serem mais conhecidas pelas empresas, em especial pelas Pequenas e Médias Empresas (PME’S) e, claro, também pelos consumidores.

Em Portugal, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados no Pordata, em 2017 existiam quase 1.260 mil PME’s sendo a sua grande parte micro e empresários em nome individual.

Ou seja, grande parte das relações de consumo operadas no mercado nacional envolvem as PME’s.

Na Economia 24, Fernanda Santos, coordenadora do Departamento de Educação e Formação da Deco, disse que das reclamações que recebem, “cerca de 80%, envolvem PME’s e onde encontramos maior dificuldade para a sua resolução com sucesso, em grande parte devido ao desconhecimento das regras que tem que cumprir no que diz respeito aos direitos dos consumidores.”

E acrescentou: “reconhecemos que a complexidade de algumas destas matérias legislativas, as características dos colaboradores das PME’s, por um lado, o número reduzido de colaboradores, com formação específica, e por vezes também a falta de conhecimentos destes domínios dos quadros superiores e direção, por outro, não permitem que os direitos dos consumidores sejam um valor e um fator competitivo de mercado.”

“Este fator é ainda mais preocupante para as PME’s que se inserem no mercado europeu e que pretendem aumentar a sua área de negócio além-fronteiras”, concluiu a responsável

Neste contexto, a Deco trouxe à Economia 24, o repto para os interessados, gratuitamente, estarem presentes no “Consumer Law Ready” um projeto da UE executado pelo BEUC – Organização Europeia de Consumidores, em cooperação com a SME united e EUROCHAMBRES e, em Portugal, implementada pela DECO, a realizar no dia 14 de outubro com a Câmara de Comércio e Indústria de Portugal em Lisboa.

Esta é a sexta ação que se realiza em Portugal e responsável assegura que o evento já esteve no norte do país e assim é para prosseguir.

