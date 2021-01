A Plataforma P'la Reposição das SCUT A23 e A25 acusou hoje o Governo de "tentativa de boicote" para impedir a redução de portagens em 50% e considerou "inaceitável" que seja pedida a fiscalização da medida aprovada no Parlamento.

É inaceitável que venha agora o Governo, através da ministra da Coesão Territorial, pôr em causa a legitimidade da redução do valor das portagens, constante da Lei do Orçamento do Estado, tornando público recentemente que está a estudar se a Assembleia da República pode tomar uma decisão que compete ao executivo", afirma a Plataforma, referindo-se às recentes notícias que dão conta da intenção do Governo em pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização desta norma do Orçamento do Estado.