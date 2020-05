A TAP esclareceu, nesta segunda-feira, que não tem um plano para retomar a sua atividade, que foi impactada pela pandemia de Covid-19.

A transportadora portuguesa esclareceu à Lusa que “não tem plano de retoma”, acrescentando que “há várias simulações que acomodam diversas avaliações da situação”, sem avançar mais informação.

Na sexta-feira, o Jornal de Notícias avançou que a TAP ia retomar a atividade com 71 rotas a partir do aeroporto de Lisboa e três com partida do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

Hoje, o presidente do PSD manifestou-se contra uma eventual reativação da operação da TAP com apenas três destinos a partir do Norte, considerando que tal plano transformaria a transportadora numa empresa regional, o que, defendeu, dispensaria apoios do Estado.

Também hoje, o Turismo do Porto e Norte manifestou-se "frontalmente contra" a hipótese de TAP ter apenas três voos a partir do aeroporto do Porto no pós-estado de emergência e o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do Porto (STTAMP) repudiou esta alegada intenção da companhia, considerando que tal põe em causa o relançamento da economia regional.

Em 22 de abril, a companhia aérea pediu garantias ao Estado para duas possíveis operações de financiamento, por parte do Haitong e do ICBC Spain, para um total de 350 milhões de euros.

Na missiva endereçada à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e assinada pela Comissão Executiva da transportadora, a TAP faz vários pedidos, tendo em conta a situação resultante da pandemia.

Comissão de Trabalhadores pede ao Governo que assuma controlo

A Comissão de Trabalhadores (CT) da TAP pediu ao Governo que assuma “o controlo da empresa, para prevenir o agravamento irreversível” de danos, numa carta dirigida ao primeiro-ministro, António Costa, a que a Lusa teve acesso.

Neste perturbador quadro e em nome de todos aqueles que representa (cerca de 10.000 trabalhadores), a Comissão de Trabalhadores da TAP Portugal vem alertar e solicitar ao Governo para que assuma as suas responsabilidades e o controlo da empresa, para prevenir o agravamento irreversível dos danos que a gestão privada está a infligir aos seus ativos”, lê-se na missiva, na qual a estrutura deixa uma série de acusações aos acionistas privados da transportadora.

A companhia aérea está praticamente paralisada por causa do impacto da pandemia e optou por colocar trabalhadores em lay-off até 31 de maio.

A CT garantiu que, apesar da reversão da privatização da TAP, em 2016, quando o Estado assumiu 50% da companhia, não foi possível “assegurar a sustentabilidade” da transportadora, “para prevenir as evidentes insuficiências de capital e da gestão dos acionistas privados, que colocaram em causa o futuro da TAP com decisões incompreensíveis, como a expansão da empresa a um ritmo incompatível com a sua estrutura de capital e, com as restrições físicas externas a esse movimento, com destaque para a capacidade aeroportuária”.

Os representantes dos trabalhadores sublinharam que, com a crise económica desencadeada pela pandemia de covid-19, “a situação de descalabro económico-financeiro da TAP impôs-se mais cedo do que os observadores menos atentos e informados esperavam, comprovando-se que a gestão privada agravou a já débil situação financeira da empresa”.

A CT acusou mesmo os acionistas privados de lucrar “através da realização de operações e transações com entidades relacionadas com o acionista privado, como por exemplo a inexplicável contratação das aeronaves afetas a uma ponte aérea deficitária criada expressamente para esse efeito”.

Perante a atual crise que fez sobressair os notórios erros da gestão privada, e depois de ter desafiado o Governo na atribuição de prémios de gestão a uma minoria em anos de avultados prejuízos, vem agora a mesma Administração pedir ao Estado português que compense a TAP das consequências da sua ação, com recursos financeiros substanciais, para prolongar a continuidade da gestão, e dos acionistas privados da empresa”, acusou a CT.