O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, avançou, esta quinta-feira, no parlamento, que o Produto Interno Bruto (PIB) português deverá registar um “comportamento dinâmico” no segundo trimestre e até uma possível aceleração.

O comportamento da economia foi muito forte. Tivemos uma aceleração do crescimento do PIB no primeiro trimestre. Os dados que já temos disponíveis antecipam um comportamento dinâmico e provavelmente até uma aceleração, relativamente ao trimestre anterior”, assegurou Pedro Siza Vieira, numa audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.