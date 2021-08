A Groundforce vai entrar em insolvência. Trata-se de uma decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, conhecida esta quarta-feira.

A informação foi avançada pela TAP num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Tendo presente o comunicado divulgado no dia 10 de maio de 2021 sobre a apresentação pela TAP de requerimento para a declaração de insolvência da sociedade SPdH – Serviços Portugueses de Handling, S.A., também conhecida pela sua marca comercial Groundforce Portugal (a “SPdH”), na presente data foi proferida sentença de declaração de insolvência da SPdH no processo 11437/21.1T8LSB que corre termos no Juízo de Comércio de Lisboa do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juiz 2", lê-se no comunicado.