O Governo português ratificou a concessão à companhia aérea Binter do serviço das ligações aéreas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, por um período de três anos, tendo o contrato entrado em vigor esta quarta-feira, anunciou a empresa.

Em comunicado, a companhia aérea das Canárias explica que desde junho tem vindo a assegurar as ligações entre as duas ilhas "através de contratos temporários, enquanto se resolvia a alegação apresentada por uma das empresas" que participaram no concurso, a Sevenair.

O Governo de Portugal transmitiu à Binter o contrato através do qual adjudica à companhia aérea a ligação para unir as ilhas do arquipélago da Madeira. Este acordo - que entra em vigor a partir de hoje - possui uma duração de três anos e ratifica o resultado do concurso público internacional convocado pelo governo português, que a Binter venceu no passado mês de abril", afirma a transportadora.

O coordenador geral da Binter, Juan Ramsden, declara no comunicado que a companhia “está satisfeita pelo facto desta alegação ter sido resolvida finalmente de forma favorável”.

O responsável complementa que “desde o primeiro momento que a Binter apostou pela adaptação do seu serviço de qualidade à realidade da Madeira e do Porto Santo e que, gradualmente, tem vindo a introduzir melhorias como a mudança de horários, a flexibilização das condições dos bilhetes ou a faturação online”.

A Binter efetua a linha aérea Madeira/Porto Santo com aviões ATR-72, com capacidade para cerca de sete dezenas de passageiros, sendo duas ligações diárias entre as duas ilhas (ida e volta) que têm uma duração de aproximadamente 20 minutos.

O comunicado conclui que, desde 2005 que a Binter mantém ligações aéreas entre as Ilhas Canárias e a Madeira, com duas frequências semanais e trajetos diários durante os meses de verão, com partida e chegada à Gran Canaria e Tenerife.