/ ALM com Lusa

/ ALM com Lusa

A Comissão Europeia anunciou hoje a atribuição de cerca de 4,5 milhões de euros ao município de Lisboa para desenvolver um projeto digital que facilite a realização de comentários pelos utilizadores sobre o sistema de transportes, visando melhorá-lo.

Em causa estão verbas do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) que serão atribuídas ao município após a cidade ter concorrido à quarta edição do concurso “Ações Urbanas Inovadoras”, uma iniciativa promovida pela região francesa de Hauts-de-France, em colaboração com a Comissão Europeia.

Lisboa foi, assim, uma das cidades escolhidas na categoria de transição digital, com um projeto da empresa VoxPop, que visa “facilitar a apresentação de comentários dos utilizadores para melhorar o sistema de mobilidade da cidade”, assinala o executivo comunitário em comunicado.

A ideia é, então, criar um sistema de partilha de dados que permita, através de métodos de inteligência acionável, converter a informação deixada pelos utilizadores em medidas concretas para melhorar o sistema de transportes, ao nível do planeamento, operação e manutenção.

Isto significa que o município terá acesso direto aos comentários e poderá basear-se neles para criar “serviços avançados de mobilidade centrados no utilizador”, segundo a descrição remetida ao concurso.

A cidade de Lisboa acredita que a transição digital é uma jornada que combina pessoas, processos e tecnologia e, por essa razão, o [projeto] VoxPop também irá olhar para os desafios não tecnológicos, nomeadamente de governação, modelos de negócio, foco no utilizador e consequências não intencionais da inovação digital”, lê-se ainda na mesma informação.

Estão, assim, em causa 4.479.202 euros para este projeto, sem que sejam, contudo, indicados prazos para a sua implementação.

Ao todo, nesta edição da iniciativa “Ações Urbanas Inovadoras”, serão alocados 82 milhões de euros em fundos do FEDER a um total de 20 projetos urbanos a desenvolver em Portugal, Grécia, Finlândia, Itália, Espanha, Holanda, França, Suécia, Áustria, Roménia, Reino Unido, Bélgica e Alemanha.

Além da área da transição digital, são abrangidos projetos de outros setores, nomeadamente relativos à segurança urbana, à utilização sustentável dos terrenos e à pobreza urbana.

A iniciativa visa financiar aqueles que são considerados projetos inovadores nas cidades, tendo uma verba total de 372 milhões de euros através do FEDER.

Em todas as três edições anteriores, foram selecionados 55 projetos de 17 Estados-membros.

Em setembro será lançado o quinto e último convite à apresentação de propostas no âmbito da iniciativa.