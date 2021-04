Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou dois processos-crime, por suspeitas de especulação no preço do gás, durante uma operação desencadeada nos concelhos de Coimbra, Aveiro e Estarreja, foi esta quarta-feira anunciado.

A ASAE refere em comunicado que desencadeou uma operação de fiscalização direcionada a operadores de venda e distribuição de gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado nos concelhos de Coimbra, Aveiro e Estarreja.

A operação, realizada através da Unidade Regional do Centro - Unidade Operacional de Coimbra, teve como objetivo “verificar o cumprimento dos preços regulados para este tipo de produto”.

Do balanço da operação resultou a instauração de dois processos-crime, por suspeitas de especulação, por se constatar que estavam a ser cobrados aos consumidores valores superiores ao preço máximo estabelecido”, refere a ASAE.

Segundo a nota, a operação teve como pressupostos “a fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação reguladora do exercício das atividades económicas, da verificação do cumprimento da regulamentação do estado de emergência e de apuramento de possíveis práticas especulativas de produtos considerados essenciais”.

A ASAE adianta que “continuará a desenvolver ações de fiscalização no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, para garantia do cumprimento das regras determinadas para o atual estado de emergência”.

