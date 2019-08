O Governo vai dar uma conferência de imprensa esta quarta-feira, pelas 18:00 horas, sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas.

A sessão convocada pelo ministro do Trabalho, José António Vieira da Silva, vai contar ainda com a presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e do secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.

Em comunicado, é ainda dito que a conferência de imprensa se vai realizar no Ministério do Trabalho, em Lisboa.