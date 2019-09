Depois de várias horas reunidos no ministério das Infraestruturas, a ANTRAM e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas chegaram a um princípio de acordo, durante a madrugada deste sábado. A greve foi desconvocada.

João Salvador, advogado e porta-voz da ANTRAM, foi o primeiro a confirmar aos jornalistas que a paralisação, com início marcado para este sábado e que deveria terminar no dia 22, já não tem efeito.

Temos acordo" , referiu, garantindo que este documento terá uma base semelhante ao acordo alcançado com a FECTRANS. João Salvador disse ainda que esta é " uma reconciliação no sector que há muito era necessária ".

O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, também afirmou que a paralisação deixou de ter efeito e que o princípio de um acordo com os patrões significa que não deverão haver mais greves nos próximos meses.

O Governo terá assumido apenas um papel de mediação neste encontro.

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, frisou que deixou de "haver o bloqueio" entre os trabalhadores e a ANTRAM, para que "daqui para a frente seja possível resolver o problema".

Foi o culminar do trabalho de alguns meses. Nunca desistimos de tentar promover a via do diálogo para a resolução deste conflito", garantiu, acrescentando que "o Governo fez o que podia fazer, para resolver alguns bloqueios. Felizmente para todos nós, para o povo português em particular, mas sobretudo para os motoristas e para as empresas".