Os deputados do PS/Açores à Assembleia da República questionaram esta quinta-feira o Ministério das Infraestruturas e Habitação quanto "ao montante em dívida" da TAP a passageiros que foram impossibilitados de realizar as suas viagens de e para os Açores.

Na sequência das notícias divulgadas e das denúncias que nos têm feito chegar, existirão dezenas de casos em que, apesar de assumir a obrigação, a TAP não está a regularizar em devido tempo os reembolsos aos passageiros que pagaram as suas viagens e não as puderam realizar devido a cancelamentos. Ora, esta situação é muito penalizadora para as famílias que aguardam há meses, e em alguns casos, há mais de um ano para que lhes seja pago o devido reembolso", afirmou a deputada socialista Isabel Almeida Rodrigues.