O Reino Unido anunciou esta quinta-feira que vai levantar a necessidade de quarentena para as pessoas que tenham a vacinação completa contra a covid-19 e que venham de países que integram a lista âmbar, como é o caso de Portugal.

Apesar disso, o ministro dos Transportes referiu que países que integrem agora a lista âmbar podem passar para a lista vermelha, pelo que Portugal arrisca, atendendo ao agravar da situação pandémica, ficar sujeito a quarentena.

