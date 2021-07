O governo Francês desaconselhou esta quinta-feira os seus cidadãos a reservarem férias em Portugal e Espanha por causa da evolução da pandemia nestes países.

O secretário de Estado para os Assuntos Europeus disse, numa entrevista ao canal France 2, enviou "uma mensagem de cautela" para os viajantes, especialmente durante o verão.

“Em geral, a pandemia não acabou”, disse o governante Clément Beaune, sublinhando que a situação em alguns países, incluindo Grécia, Portugal e Espanha, está a ser acompanhada de perto.

Caso os contágios continuem a multiplicar-se, medidas reforçadas podem ser anunciadas nos próximos dias" em relação a estes países, tidos como de risco para o governo de Macron.

O Secretário de Estado apelou ainda a quem pretende viajar para estes destinos durante o verão a ter paciência: “Quem ainda não reservou as férias, evite, evite Portugal, Espanha. É melhor ficar em França ou ir para outros países ”, disse.

As declarações do secretário de Estado surgem um dia após Portugal ter atingido o número maior de novos casos de covid-19 desde 11 de fevereiro e ter ultrapassado os limites definidos pela primeira matriz de risco. Na sequência, a Direção-Geral de Saúde colocou em vigor uma nova matriz - em que o limite do número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias é agora alargado a 480 por 100 mil habitantes

Dessa forma, a incidência no território nacional fixa-se agora nos 247,3 casos de infeção por 100 mil habitantes, sendo que, no Continente, o valor é de 254,8 casos de SARS-CoV-2.

De notar que na segunda-feira a incidência a nível nacional situava-se nos 224,6. No continente, o valor a 5 de julho era 231,0.

A incidência tem estado a crescer, sem interrupções, desde o dia 19 de maio, altura em que se situava nos 51,4 casos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.996.519 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Portugal regista esta quarta-feira oito mortes atribuídas à covid-19, o número mais elevado desde 14 de abril, 3.285 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, e uma diminuição nos internamentos, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No boletim epidemiológico da DGS assinala-se que estão internadas 603 pessoas com covid-19, menos 10 do que na terça-feira, 130 das quais em unidades de cuidados intensivos, menos três.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 52,2% do total das novas infeções, concentrando 1.717 novos casos.

No caso de Espanha, a incidência acumulada voltou a subir, principalmente entre os jovens, mas a pressão hospitalar mantém-se relativamente estável, segundo os números divulgados pelo Ministério da Saúde.

O nível de contágios teve uma subida de 27 unidades, tendo a incidência acumulada passado dos 225 (terça-feira) para 252 casos (quarta-feira) diagnosticados por cada 100.000 habitantes nas últimas duas semanas. As comunidades autónomas espanholas com os níveis mais elevados são as da Catalunha (557), Cantábria (373), Navarra (345), Castela e Leão (343), Comunidade Valenciana (240), Astúrias (233) e Andaluzia (212). Entre os jovens de 20 a 29 anos a incidência acumulada disparou para um nível de 814 (717 na terça-feira) pessoas infetadas por cada 100.000 pessoas, nos últimos 14 dias, mais 77 unidades do que na segunda-feira.