O nevoeiro está esta quinta-feira a afetar a operação aérea em Lisboa e no Porto, causando atrasos em alguns voos, segundo a ANA e a TAP.

As condições meteorológicas de visibilidade muito reduzidas observadas esta manhã no aeroporto de Lisboa obrigaram, por razões de segurança, a um maior espaçamento do aviões no espaço aéreo, criando constrangimentos operacionais e atrasos nos voos”, disse à Lusa fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal.