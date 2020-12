António Costa vai reunir nas próximas horas com os ministros para analisar a aprovação do plano de reestruturação da TAP, apurou esta terça-feira a TVI.

Ao que tudo indica, a reunião tem como objetivo começar a discutir e aprovar o plano que terá de ser entregue esta quinta-feira em Bruxelas.

O plano de reestruturação da TAP deverá incluir, pelas informações reunidas pela TVI, uma ajuda pública que no total ascende a três milhões de euros, sendo que esse valor pode resultar de injeções de fundos, ou de garantias de estado.

É ainda uma exigência da Comissão Europeia a concessão de um empréstimo do Estado de até 1.200 milhões de euros, para fazer face às dificuldades da companhia, decorrentes do impacto da pandemia de covid-19 no setor da aviação.

O objetivo do plano é atingir o equilíbrio operacional em 2023. A partir de 2024, a empresa de aviação espera conseguir gerar fundos para amortizar a dívida sem haver necessidade de novos financiamentos.

Só se esperam lucros na TAP em 2025, o último ano do plano de reestruturação.

O plano de reestruturação da TAP prevê ainda o despedimento de 500 pilotos e a redução em 25% dos seus salários, segundo indica o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil que já pediu a sua imediata suspensão, de forma a que seja discutido e reavaliado antes de ser enviado para Bruxelas.

Em comunicado, o SNPVAC defende que a TAP é estratégica para Portugal e para a economia portuguesa e, por isso, a reestruturação não deve ser realizada no enquadramento das orientações sobre auxílios de Estado a empresas em dificuldade.