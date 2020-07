O irlandês Paschal Donohoe é o sucessor de Mário Centeno no Eurogrupo. A votação decorreu esta quinta-feira e o irlandês venceu a espanhola Nadia Calviño.

Na corrida ao cargo estavam a espanhola Nadia Calviño, o irlandês Paschal Donohoe e o luxemburguês Pierre Gramegna, que fizeram breves discursos antes de ter início a votação, que é secreta e eletrónica. Calviño e Donohoe passaram à segunda volta, depoisd e Gramegna ter abdicado.

Calviño, a candidata apoiada por Portugal, era apontada como a favorita, dado contar com os apoios de Alemanha e França, as duas maiores economias da zona euro.

“Parabéns ao novo presidente do Eurogrupo”, escreveu Centeno na sua conta oficial na rede social Twitter, numa publicação ilustrada com uma fotografia do ministro das Finanças irlandês.

Antes da reunião, o ainda presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, elogiou os “três excelentes candidatos” à sua sucessão, afirmando-se seguro de que deixará a liderança do fórum de ministros das Finanças da zona euro “em boas mãos”.

Também o primeiro-ministro, António Costa, saudou "calorosamente" o mandato que hoje terminou do seu ex-ministro das Finanças Mário Centeno na presidência do Eurogrupo e felicitou a eleição para este cargo do irlandês Paschal Donohoe.

"Saúdo calorosamente Mário Centeno pelo seu trabalho no Eurogrupo. A sua liderança foi essencial à aprovação do pacote do Eurogrupo para responder à crise económica e social", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twiiter.

Na sua mensagem, o primeiro-ministro português deu em seguida os parabéns ao novo presidente do Eurogrupo, o irlandês Paschal Donohoe, desejando-lhe "felicidades" para o seu mandato.