A TAP vai pagar o subsídio de férias a todos os trabalhadores da Groundforce. A notícia foi avançada, esta sexta-feira, pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) e pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA).

Assim, fruto do trabalho desencadeado por estes 2 sindicatos, ao longo de várias semanas, é com satisfação que vos comunicamos que o Governo, obviamente através da TAP, enquanto (cliente/accionista), concordou em assumir o pagamento do subsídio de férias a todos os trabalhadores da SPdH" , lê-se no comunicado a que a TVI teve acesso.

Esta sexta-feira realizou-se mais uma reunião com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, cujo objetivo era encontrar "uma solução para a grave e dramática situação salarial dos trabalhadores".

Apesar da boa notícia, os dois sindicatos ressalvam que esta medida "não salda, de forma alguma, a totalidade dos créditos vencidos e não pagos (juros incluídos)".

O STAMA e o STTAMP estiveram, estão e continuarão a estar sempre atentos e activamente interventivos, como de resto rezam todas as reuniões com a tutela ao longo de meses, e como também disso foi prova bastante, a acção contra dirigentes sindicais por parte da entidade empregadora, o extravasar de informações em tudo falsas, acções em estilo bafiento com o único intuito de desmobilizar uma greve que teve, para além do resultado hoje obtido junto do ministério e da TAP, trazer para a luta quem parecia adormecido, contrariado ou outra razão que desconhecemos", acrescenta a nota.