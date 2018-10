A Câmara Municipal de Lisboa abriu um novo concurso para a atribuição de 21 habitações municipais, com rendas entre 150 e 500 euros, no âmbito do Programa da Renda Convencionada, refere a página da internet da autarquia.

As candidaturas para a 19.ª edição do programa abriram na segunda-feira e estão abertas até ao próximo dia 30 de outubro.

As habitações disponibilizadas têm tipologias que “variam entre T0 e T3” e uma previsão de rendas entre 150 e 500 euros.

De acordo com o município, 11 habitações “encontram-se em obras de reabilitação”.

Os 21 fogos que constituem esta bolsa localizam-se nas freguesias de Ajuda, Alcântara, Beato, Benfica, Lumiar, Marvila, Misericórdia, Penha de França e Santa Maria Maior.

Entre as tipologias, quatro habitações são T0, 12 são T1, quatro são T2, e um é T3.

A Câmara de Lisboa refere ainda que, para esclarecimentos adicionais, os candidatos dispõem do número de telefone 217989696 ou do e-mail rendaconvencionada@cm-lisboa.pt.

A 17.ª edição do Programa de Renda Convencionada foi lançada em julho, com valores de rendas entre 124 e os 373 euros.

Na altura, foram colocadas ao abrigo deste programa 36 habituações municipais, com tipologias entre T0 e T3.