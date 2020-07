O Banco de Portugal alertou hoje que a entidade que usa a designação “Instituição Financeira Portuguesa” e atua através da rede social Facebook não pode exercer qualquer atividade financeira sob a sua supervisão.

"O Banco de Portugal adverte que a suposta entidade que atua sob a designação comercial 'Instituição Financeira Portuguesa' através da página de Facebook, não se encontra habilitada a exercer em Portugal qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal", lê-se na nota à imprensa hoje divulgada pelo banco central.

O Banco de Portugal indicou ainda que as listas das entidades autorizadas a conceder crédito, a atuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito podem ser consultadas no seu 'site' e no Portal do Cliente Bancário.

O regulador e supervisor bancário tem feito vários alertas sobre entidades não autorizadas que têm tentado atuar como entidades financeiras.

Em março, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) disse que o organismo internacional Grupo de Ação Financeira alertou para que a atual conjuntura de crise, provocada pela covid-19, "potencia o aparecimento de comportamentos oportunísticos de natureza ilícita, como a oferta de esquemas de investimento fraudulentos e captação de financiamento com base em informação falsa".