O Governo português apresentou esta sexta-feira à Comissão Europeia uma notificação para a concessão de um auxílio intercalar à TAP, de forma a garantir liquidez à companhia aérea até que seja aprovado o Plano de Reestruturação.

Em causa está um empréstimo que o Estado pretende fazer à companhia, e que está fixado num montante máximo de 463 milhões de euros. O objetivo do empréstimo é reduzir as necessidades de tesouraria para 2021 que já constavam do Plano de Reestruturação aprovado pelo Governo.

Em comunicado, o Ministério das Finanças e das Infraestruturas e Habitação, informam que, "apesar de a TAP se encontrar em assistência ao abrigo do auxílio de emergência e reestruturação", no âmbito da negociação do plano entre Portugal e a Comissão Europeia, "foi aceite que pudesse ser notificado um auxílio num montante máximo de 463 milhões de euros".

A ser aprovado, este montante reduzirá as necessidades de tesouraria para 2021 que constavam do plano de reestruturação", acrescenta a nota.

A notificação do presente auxílio, que se espera possa ser brevemente aprovada pela Comissão, permite dar resposta mais imediata às necessidades de tesouraria da TAP, referem os dois ministérios.

Como consequência, o montante de necessidades de tesouraria da companhia constante do Plano de Reestruturação deverá ser ajustado.

Esta situação decorre da especial severidade do impacto da covid-19 no setor da aviação e da evolução recente da mesma", justifica o Governo.

Em 2020, a TAP voltou ao controlo do Estado, que passou a deter 72,5% do seu capital, depois de a companhia ter sido severamente afetada pela pandemia de covid-19 e de a Comissão Europeia ter autorizado um auxílio estatal de até 1.200 milhões de euros à transportadora aérea de bandeira portuguesa.

Lisboa, 12 de março de 2021