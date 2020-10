A apresentação do Orçamento do Estado (OE) para 2021 será feita na terça-feira de manhã, no entanto, a proposta será entregue ainda hoje na Assembleia da República.

A conferência de imprensa será conduzida pelo ministro das Finanças, João Leão, e está agendada para as 09:00.

Inicialmente, estava previsto que a apresentação do OE2021 se realizasse esta segunda-feira.

A proposta de lei do OE2021 deverá ser votada na generalidade, no Parlamento, a 28 de outubro, enquanto que a votação final global está agendada para o dia 26 de novembro.

Este é o primeiro Orçamento do Estado de João Leão que se deverá fazer acompanhar, na apresentação do documento, pela sua equipa de secretários de Estado.