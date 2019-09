A comercializadora de energia Endesa avançou com uma ação judicial contra o resultado de um concurso para a iluminação pública em Lisboa, no valor de 8,9 ME, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da autarquia, acrescentando que a câmara vai contestar.

Fonte da Câmara de Lisboa afirmou que o contrato firmado com a empresa Luzboa, vencedora do concurso, “está em vigor” e que “não houve alteração dos critérios de adjudicação” como alega a Endesa.

O Expresso noticiou hoje que a Luzboa ganhou em maio um contrato de 8,9 milhões de euros para a iluminação pública em Lisboa, adiantando que a espanhola Endesa avançou com uma ação em tribunal contra a autarquia para contestar o resultado do concurso.

A empresa espanhola confirmou à agência Lusa a ação judicial interposta, devido à alteração dos critérios de adjudicação, acrescentando que para já não vai “tecer mais comentários sobre o tema”.

A autarquia aprovou em maio a adjudicação da “aquisição de serviços para fornecimento de energia elétrica em baixa tensão para dispositivos de iluminação pública, tráfego e publicidade do município de Lisboa” à empresa Luzboa, pelo valor de 8,9 ME, sem IVA, lê-se na proposta, à qual a agência Lusa teve acesso.

Até junho, este fornecimento de energia era feito pela Endesa, mas o contrato terminou e a câmara teve de abrir um novo procedimento contratual.

Segundo o Expresso, a Luzboa é uma empresa de Viseu controlada pela espanhola Nexus, que bateu a concorrência da EDP, Endesa e Iberdrola.

O semanário acrescenta ainda que este foi o maior contrato público já conquistado pela Luzboa, que também já firmou contratos de fornecimento de energia à Guarda, Marinha Grande, Mora e EMEL.