O Governo levou esta quarta-feira à reunião com os parceiros sociais um valor de 635 euros para o salário mínimo em 2020. A reunião da concertação social começou pelas nove da manhã e o Executivo pôs em cima da mesa os 635 euros, valor que deverá ser aprovado com ou sem acordo. O salário mínimo é, atualmente, de 600 euros.

No documento apresentado aos parceiros sociais, e a que a TVI24 teve acesso, o Governo propõe ainda que seja iniciada desde já em sede da concertação social uma discussão "tendo em vista o alcance de um acordo de médio prazo sobre salários, rendimentos e competitividade, em articulação com matérias prioritárias como a valorização dos jovens qualificados, a conciliação do trabalho, vida pessoal e familiar e a formação profissional".

Recorde-se que o Governo traçou como meta atingir 750 euros de salário mínimo até 2023, sendo a evolução decidida ano a ano.

A CGTP já veio dizer que o valor apresentado pelo Governo é "insuficiente". A central sindical pedia um aumento de 90 euros para o próximo ano e Arménio Carlos defende que está em marcha um processo que pretende perpetuar os salários baixos em Portugal.

Já a UGT, pedia um aumento de 60 euros para 2020.

João Vieira Lopes, da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, diz não concordar com "o método" do Governo de fixar salários administrativamente, nem perceber "o critério" do Executivo, razão pela qual diz não haver condições para chegar a qualquer acordo.