A ministra da Cultura anunciou esta quinta-feira a aprovação de um programa no valor global de 42 milhões de euros para apoiar o setor da cultura.

Graça Fonseca explica que estas medidas, incluídas no programa Garantir Cultura, são executadas a fundo perdido e não são concursais.

As medidas representam a materialização da primeira fase de um programa do Orçamento do Estado para 2021 de apoio ao trabalho artístico.

Estes apoios são destinados a todas as entidades coletivas - salas de espetaculo, teatro, agentes e associações -, tal como a entidades individuais, como artistas, técnicos e autores.

Existirá também um apoio universal a todos os trabalhadores da cultura. Para isso, todos aqueles que tenham um código do setor da cultura no IRS receberão 438,81 euros.

É um apoio acumulável com outros apoios generalizados à restante população", diz a ministra.

A ministra descreveu estes novos apoios por setor, sublinhando que o Estado vai apoiar com 1,4 milhões de euros o ramo do cinema e financiar seis obras audiovisuais e multimédia.

No âmbito da música, a quota das produções portuguesas nas rádios vai subir para 30%, com a missão de divulgar artistas portugueses e beneficiar a divulgação da música nacional.