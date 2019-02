O crescimento do emprego na zona euro e na União Europeia (UE) abrandou em 2018 face ao ano anterior, segundo uma estimativa hoje divulgada pelo Eurostat.

De acordo com os dados divulgados, em 2018 o emprego aumentou 1,4% na zona euro e 1,3% na UE, abaixo dos crescimentos de 1,6% registados em ambas as zonas no ano anterior.

Para o quarto trimestre de 2018, o gabinete estatístico europeu estima um crescimento homólogo de 1,2% na zona euro e na UE, depois de ter aumentado, respetivamente, 1,3% e 1,2% no período anterior.

Na variação em cadeia, entre outubro e dezembro de 2018 o emprego subiu 0,3% na zona euro e 0,2% na UE, tendo avançado no período anterior 0,2% nas duas zonas.

Nesta estimativa, o Eurostat não divulga dados para os Estados-membros.