A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu ser “essencial” que existam linhas de apoio ao investimento para impulsionar a recuperação do turismo, face ao impacto da pandemia de covid-19.

Numa fase em que as empresas do setor do turismo concentram os seus esforços na atração de consumidores e na manutenção dos seus negócios, é essencial que existam linhas de apoio ao investimento para impulsionar a recuperação da atividade turística”, lê-se no último boletim diário da AHRESP.