Há uma semana que os estivadores precários estão em greve no porto de Setúbal, em protesto contra a empresa que faz contratos ao dia. A paralisação está a ter implicações nas exportações da Autoeuropa, uma vez que estão pelo menos cinco mil viaturas paradas no cais à espera de embarcar para o estrangeiro, noticiam o Público e o Jornal de Notícias nas suas edições desta quarta-feira.

No limite, se a fábrica não tiver capacidade para armazenar os carros produzidos nos parques de Palmela, no porto de Setúbal e na base aérea do Montijo, a Volkswagen pode ver-se obrigada a parar a produção, o que terá consequências nas suas exportações. Com uma semana de protestos já em curso, é também já uma semana sem exportar.

A luta dos estivadores precários é contra a empresa de trabalho portuário Operestiva, que faz contratos ao dia. Há apenas dez contratos a termo para um universo de 90 trabalhadores. Estes profissionais garantem que só vão voltar ao trabalho quando lhes fizerem um contrato coletivo.

Os jornais avançam que a empresa tentou assinar, com 30 trabalhadores, contratos individuais de trabalho sem termo, o que não vai de encontro com as exigências dos mesmos, que querem que os contratos já assinados sejam rasgados e que haja contrato coletivo para todos.

A Associação dos Agentes de Navegação de Portugal queixa-se de não haver qualquer pré-aviso de greve. Os estivadores argumentam que, sendo precários, se não têm direitos, também não têm deveres.

Segundo a TSF, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) está a averiguar alegadas coações sobre trabalhadores que se querem apresentar ao trabalho e a exigência relativa aos contratos já assinados.