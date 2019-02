Portugueses estão a pedir mais dinheiro no crédito ao consumo

Se compararmos dezembro de 2018 com o mesmo mês de 2017, verificamos que os novos créditos ao consumo são menos, mas os montantes pedidos são mais elevados, sobretudo se pensamos no crédito pessoal. Os dados são do Banco de Portugal.

De resto, e pelos quadros em baixo, se é verdade que o crédito pessoal - modalidade Finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos - em novos contratos, cai 13,6% de novembro para dezembro, também verificamos que a mesma rubrica sobe mais de 60% em um ano.

O mesmo se verifica com os Cartões de crédito, Linhas de crédito, Contas correntes bancárias e Facilidades de descoberto, embora aqui o crescimento seja menor, de 3,6% em termos homólogos.

Número de novos contratos de crédito aos consumidores

Tipo de contrato de crédito Número de contratos (P) Dez 2017 Nov 2018 Dez 2018 Dez 2018 / Nov 2018 (%) Dez 2018 / Dez 2017 (%) Crédito pessoal Finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos 861 1976 1791 -9,4% 108,0% Outros Créditos Pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) 37..297 42.708 38.207 -10,5% 2,4% Crédito automóvel Locação Financeira ou ALD: novos 1.303 1.094 1.262 15,4% -3,1% Locação Financeira ou ALD: usados 511 387 492 27,1% -3,7% Com reserva de propriedade e outros: novos 4.811 4.022 4.547 13,1% -5,5% Com reserva de propriedade e outros: usados 11.247 11.641 11.745 0,9% 4,4% Cartões de crédito, Linhas de crédito, Contas correntes bancárias e Facilidades de descoberto (1) 80.274 82.302 76.645 -6,9% -4,5% Total 136.304 144.130 134.689 -6,6% -1,2%

P - Valores provisórios

(1) As facilidades de descoberto incluem apenas os contratos de crédito sob a forma de facilidade de descoberto com prazo de reembolso superior a um mês.

Montante dos novos contratos de crédito aos consumidores

Tipo de contrato de crédito Montante contratado (P) (milhares de euros) Dez 2017 Nov 2018 Dez 2018 Dez 2018 / Nov 2018 (%) Dez 2018 / Dez 2017 (%) Crédito pessoal Finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos 4772 9066 7830 -13,6% 64,1% Outros Créditos Pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) 243.626 267.572 244.786 -8,5% 0,5% Crédito automóvel Locação Financeira ou ALD: novos 36.519 31.660 36.514 15,3% 0,0% Locação Financeira ou ALD: usados 11.744 8.925 11.414 27,9% -2,8% Com reserva de propriedade e outros: novos 71.374 60.712 68.503 12,8% -4,0% Com reserva de propriedade e outros: usados 143.560 149.730 154.157 3,0% 7,4% Cartões de crédito, Linhas de crédito, Contas correntes bancárias e Facilidades de descoberto (1) (2) 95.700 107689 99.175 -7,9% 3,6% Total 607.295 635.354 622.379 -2,0% 2,5%

P - Valores provisórios

(1) As facilidades de descoberto incluem apenas os contratos de crédito sob a forma de facilidade de descoberto com prazo de reembolso superior a um mês.

(2) O montante de crédito refere-se ao limite máximo de crédito colocado à disposição do cliente (plafond) e não ao montante de crédito efetivamente utilizado.