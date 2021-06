A IKEA França foi multada num milhão de euros por espiar os seus funcionários, decidiu um tribunal francês, nesta terça-feira.

O tribunal considerou o gigante sueco do mobiliário culpado de armazenar dados dos empregados obtidos indevidamente e ao longo de vários anos.

Em causa estão, por exemplo, registos obtidos de contas bancárias, mas também situações como relatórios sobre funcionários escritos por falsos empregados. Os factos remontam aos anos entre 2009 e 2012, mas o ministério público alegava que a espionagem começou em 2000.

O ex-presidente-executivo do IKEA França, Jean-Louis Baillot, também foi considerado culpado no caso e condenado a dois anos de prisão com pena suspensa. Foi, ainda, multado em 50.000 euros por armazenar dados pessoais.

Entre os acusados havia também gerentes de loja, responsáveis dos recursos humanos, um investigador particular e agentes da polícia.

O ministério público tinha pedido uma multa de dois milhões de euros.

A IKEA França ainda não reagiu à condenação.