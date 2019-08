O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas reafirmou esta quinta-feira que tem disponiblidade para negociar e que decidiu pedir a mediação do Governo. A greve não será desconvocada, garantem os sindicalistas, mas o sindicato quer agora que o Executivo negoceie num modelo de reuniões bipartidas, sentando-se o Governo à vez com a ANTRAM e com o sindicato, sem que as três partes se reúnam ao mesmo tempo.

A solução foi avançada após a ida do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas à Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, uma reunião onde os motoristas esperavam que a ANTRAM comparecesse - ainda que os patrões já tivessem avisado que não iriam porque não negoceiam em greve.

Nesta reunião, o sindicato dos motoristas foi acompanhado por Bruno Fialho, sindicalista experiente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Francisco São Bento descreveu Bruno Fialho como um "amigo e consultor" que veio auxiliar os motoristas e dizendo que a presença do sindicalista é um sinal de como o sindicato está "empenhado em resolver este conflito" que traz transtornos aos portugueses.