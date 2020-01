O líder da CGTP avisou hoje que, ou se valoriza o papel da administração pública, ou Portugal pode "correr o risco" de "qualquer dia" o Governo querer melhorar os serviços públicos e não ter trabalhadores.

Em Braga, à margem do congresso da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública (FNSFP), Arménio Carlos salientou a importância dos funcionários públicos dizendo que, se não tivesse sido pela sua "intervenção", os serviços públicos "teriam colapsado".

Numa ação que marca a despedida de Ana Avoila à frente daquela federação, o líder da CGTP referiu que os trabalhadores da administração pública deviam ser mais valorizados pelo que a proposta de aumento de 0,3% para a Função Pública, feita pelo Governo, é "desrespeitadora e destruidora da dignidade" daqueles trabalhadores.

Segundo Arménio Carlos, "não se pode esquecer" o papel dos trabalhadores da administração pública em Portugal no tempo da 'troika':" Não fosse a sua intervenção e provavelmente muitos dos serviços públicos colapsavam", disse.

Por isso, defendeu, "os trabalhadores da função pública deviam ser mais respeitados e valorizados e a proposta que este governo apresentou no âmbito salarial é não só desrespeitadora como é destruidora da dignidade dos trabalhadores da administração pública".

De saída da função de coordenadora FNSFP, Ana Avoila, igualmente à margem do início do congresso considerou que, "em termos dos direitos dos trabalhadores, houve uma regressão muito grande (nos últimos 13 anos)".

Desde logo com o governo de José Sócrates, do PS, que retirou o estatuto socioprofissional aos trabalhadores da administração pública. Isto é o quê? Tirou-nos o vínculo de nomeação, tirou as carreiras gerais, todas as profissões que existiam deixaram de existir para se chamarem assistentes operacionais", descreveu.