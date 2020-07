É oficial: o ex-ministro das Finanças Mário Centeno é o novo governador do Banco de Portugal. Centeno sucede a Carlos Costa, cujo mandato terminou a 8 de julho, depois de dez anos no cargo.

"O Conselho de Ministros aprovou a resolução que designa, sob proposta do membro do Governo responsável pela área das finanças, Mário José Gomes de Freitas Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal", lê-se no comunicado divulgado após o conselho de ministros desta quinta-feira.

Em conferência de imprensa, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, revelou que Mário Centeno entra em funções na próxima segunda-feira.

Ontem, quarta-fera, o relatório da audição de Mário Centeno no âmbito da proposta de designação para governador do Banco de Portugal foi aprovado pelos deputados com voto favorável do PS e a abstenção do PSD e do PCP.

O relatório, votado hoje na Comissão de Economia e Finanças, teve ainda os votos contra do CDS-PP, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN e do deputado do PSD Álvaro Almeida.

Durante o debate que antecedeu esta votação, deputados de vários partidos precisaram que o seu voto contra não visa o conteúdo do relatório, mas o facto de não concordarem com a escolha de Mário Centeno para ocupar aquelas funções depois de ter sido ministro das Finanças.