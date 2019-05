O banco central do Canadá anunciou na quinta-feira que vai passar a avaliar os riscos colocados pelas alterações climáticas à economia e ao sistema financeiro do país.

O anúncio foi feito durante a apresentação da Análise do Sistema Financeiro de 2018, na qual se identificaram as principais vulnerabilidades e os riscos mais significativos à estabilidade financeira do Canadá.

Queremos compreender melhor os riscos que as alterações climáticas colocam à economia e ao sistema financeiro”, informou a instituição financeira, no texto que acompanha a divulgação daquela Análise, disponibilizado na sua página na internet.

Para tal, o banco central canadiano adiantou que vai “colaborar com parceiros nacionais e internacionais para construir capacidade analítica” e “integrar os riscos relacionados com o clima na análise da estabilidade financeira”.

Aqueles parceiros internacionais correspondem a um grupo de banqueiros centrais e outras autoridades de supervisão que criaram a Rede para um Sistema Financeiro Sustentável (‘Network for Greening the Financial System’).