O presidente executivo do grupo Vodafone, Nick Read, afirmou que há um país com o qual está "insatisfeito" este ano, relativamente ao leilão 5G, que é "Portugal", salientando que outros países europeus estão a caminhar numa "boa direção".

Nick Read manifestou mais uma vez o seu descontentamento face ao leilão de quinta geração (5G) em Portugal, durante uma videoconferência com analistas na terça-feira sobre os resultados do grupo Vodafone.

Há apenas um país com o qual estou insatisfeito este ano: Portugal", disse o presidente executivo, durante a resposta a uma questão do analista do Berenberg sobre o leilão 5G no Reino Unido.