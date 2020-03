Já nos vamos habituando, também como consequência do desacelerar a fundo da atividade económica provocada pela pandemia, que os combustíveis desçam de preço e a próxima semana não será exceção.

A quebra será superior a 3 cêntimos por litro no caso do gasóleo e 6 cêntimos, pelos menos, no caso da gasolina, apurou a TVI24.

E se a pandemia Covid-19 fez travar a fundo a economia mundial, concretamente a produção de países como a China, com um impato enorme na procura de petróleo, a matéria-prima, a "guerra" entre a Arábia Saudita e a Rússia com anúncios - ou ameaças - sucessivas de aumento da produção também da uma grande ajuda para esta quebra no valor que todos acabamos por pagar quando vamos abastecer o carro. É a lei da oferta e procura a funcionar. Muito menos procura e o mercado "inundado" com mais oferta. Logo, preços a descerem.

Pelos dados da Direção Geral de Energia e Geologia, na passada segunda-feira o Preço de Venda ao Público, média nacional no Continente, do gasóleo simples era de 1,275 cêntimos por litro, menos 5,3 cêntimos do que na semana anterior.

Pela mesma ordem de ideias, na segunda-feira dia 16 de março, a gasolina simples 95, tinha caído 6,9 cêntimos por litro na bomba, face à semana anterior para 1,397 euros por litro.