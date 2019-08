O Sindicato dos Motoristas das Matérias Perigosas anunciou esta quarta-feira que fará uma "greve cirúrgica" entre os dias 7 e 22 de setembro. Numa declaração à imprensa, Francisco São Bento, presidente do sindicato, revelou que o pré-aviso de greve já foi entregue e que esta incidirá sobre as horas extraordinárias e trabalho aos fins de semana e dias feriados. Assegurado ficará apenas o período de oito horas de trabalho em dias úteis, sublinhou o presidente do sindicato.