O Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) desconvocou esta quinta-feira a greve dos trabalhadores da Groundforce que estava agendada para os próximos dias 31 de julho e 1 e 2 de agosto.

A decisão dos profissionais está a ser avançada pelo jornal Expresso, e surge depois de ter sido encontrado um compromisso com o Governo, o qual garante o pagamento dos salários e dos subsídios de férias em atraso antes do processamento salarial do mês de julho.

Este pagamento será feito diretamente aos trabalhadores da Groundforce por intermédio da TAP, como anunciou esta quarta-feira o Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

A desconvocação da paralisação tem ainda como condição a garantia efetiva do pagamento pontual e integral do salário de julho e a garantia de que a situação acionista na empresa será resolvida em breve, seja pela venda das ações a um privado por parte do Montepio, seja por intervenção direta do Estado português e da TAP.

Esta decisão surge depois de no último fim de semana terem sido cancelados mais de 600 voos nos aeroportos portugueses, precisamente na sequência de uma greve dos trabalhadores da Groundforce.

Em comunicado, esta quinta-feira, os sindicatos STTAMP e STAMA garantiram que mantêm os avisos prévios de greve em vigor até à data em que os pagamentos prometidos forem efetivamente concretizados.