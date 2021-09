A AHRESP considera que, apesar das melhorias, o verão de 2021 terá ficado “bastante longe do nível de atividade de 2019" e defende medidas de apoios às empresas de hotelaria e restauração afetadas por fortes quebras de faturação.

Apesar de haver algum sentimento de melhoria na procura e no consumo nos estabelecimentos de restauração, similares e do alojamento turístico, fruto do aliviar das medidas de restrição aplicadas em Portugal e nos principais mercados emissores [devido à pandemia de covid-19], será de esperar ainda que o balanço deste verão fique bastante longe do nível de atividade de 2019", disse a AHRESP no seu boletim diário.