O Governo aprovou esta terça-feira a subida do Salário Mínimo Nacional (SMN) para 665 euros, uma medida que entrará em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2021.

O anúncio foi feito pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e pelo secretário de Estado da Segurança Social no final da reunião de Conselho de Ministros.

A medida oficializada destaca-se por ser o segundo maior aumento do valor do salário mínimo em Executivos liderados por António Costa, ficando abaixo do avanço de 35 euros conseguido pelo Governo ainda durante 2020.

Este aumento de 30 euros dá "sequência àquilo que tem sido o percurso sustentado de um aumento do SMN e um passo para atingir o valor de 750 euros no final da legislatura, em 2023", reiterou Gabriel Bastos, secretário de Estado da Segurança Social.