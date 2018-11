Gasolina e gasóleo vão ficar mais baratos a partir de segunda-feira, se se mantiver a tendência de queda do petróleo. Esta amanhã, em Londres, o petróleo do norte - Brent - que serve de referência às nossas importações era negociado em queda de mais de 2,5% para cerca de 61 dólares o barril.

No caso da gasolina a descida, da madrugada de segunda-feira, deverá atingir 3,5 cêntimos por litro, já o gasóleo aliviará 3 cêntimos em cada litro.

No caso da gasolina 95, e considerando o preço médio diário nas bombas do continente, o valor desta sexta-feira é o mais baixo em sete meses.

No que toca ao gasóleo, só recuamos a setembro para encontrar o mesmo preço médio diário.

O valor dos impostos continua a ser um dos fatores que mais penaliza o preço que os portugueses pagam quando vão abastecer o carro.

Segundo o Boletim Mensal de Preços da União Europeia, é visível a diferença entre os preços dos combustíveis na Europa sem e com taxas, tanto na gasolina como no gasóleo. Chegando mesmo, Portugal, a ficar com os combustíveis mais caros em relação a Espanha graças ao valor das taxas aplicadas.