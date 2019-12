No conjunto dos três primeiros trimestres de 2019, o saldo das Administrações Públicas foi positivo, correspondendo a 1% do Produto Interno Bruto (PIB), diz o Instituto Nacional de Estatística.

Por seu lado, a economia portuguesa apresentou uma capacidade de financiamento de 0,3% do PIB no ano acabado no terceiro trimestre de 2019. "Esta redução refletiu o agravamento do saldo negativo das transações de bens e serviços com o exterior", justifica o INE.

No que toca à poupança da economia portuguesa e à Formação Bruta de Capital (FBC) registaram-se taxas de variação de 1,5% e 2,2%, respetivamente, no mesmo período.

A taxa de investimento do setor das Sociedades Não Financeiras atingiu 25,8%, mais 0,1 pontos percentuais (p.p.) que no trimestre anterior. Com a capacidade de financiamento das famílias a aumentar ligeiramente, para 1,2% do PIB, mais 0,1 p.p. que no trimestre anterior.

A taxa de poupança aumentou para 6,2% do rendimento disponível, refletindo sobretudo o crescimento de 0,9% do rendimento disponível, superior em 0,2 p.p. ao aumento do consumo final", acrescenta o INE.

Bom sinal para as "contas certas" do Governo. É que o ministro das Finanças, na passada semana, apresentou uma proposta de Orçamento do Estado para 2020, que prevê um inédito excedente orçamental. Ou seja, Centeno propõe-se a ter mais receitas que despesas em 2020.

Na semana passada, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) já tinha antecipado um excedente para as contas portuguesas, na ordem dos 0,9% do PIB, até ao terceiro trimestre.