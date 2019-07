/ AM

/ AM

Terminou sem acordo a reunião dos sindicatos dos motoristas com a Antram. O encontro, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), tinha como objetivo planificar os serviços mínimos. Sem acordo entre as duas partes, será agora o Governo a definir os serviços mínimos para a greve marcada para o dia 12 de agosto.

Ao que a TVI conseguiu apurar, os sindicatos Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) propunhm 25% em todo o país e as empresas 70%, proposta que não foi aprovada pela Antram, assim como os sindicatos não concordaram os 70 e 80% de serviços mínimos pedidos pela Antram.

À entrada para a reunião, a Antram já tinha afirmado que a proposta de 25% de serviços mínimos não fazia "qualquer sentido".

A reunião deve terminar dentro de breves instantes e cabe ao Governo definir os serviços mínimos, tal como aconteceu na greve de abril onde o Executivo estipulou a garantia dos serviços mínimos com 40% dos trabalhadores em funções, mas apenas para Lisboa e Porto.

O Governo já fez saber que tem um plano para a greve dos motoristas.