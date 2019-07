O défice das administrações públicas fixou-se em 536 milhões de euros no primeiro semestre do ano, representando uma melhoria de 2.117 milhões de euros face ao mesmo período de 2018, anunciaram hoje as Finanças.

Num comunicado que antecede a síntese de execução orçamental que será publicada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o Ministério das Finanças indica que a receita cresceu 7,2% e a despesa de 1,5% na primeira metade do ano face ao período homólogo.

“O saldo orçamental até junho encontra-se influenciado por efeitos que melhoram o saldo, mas que não têm impacto no apuramento em contas nacionais, na ordem dos 602 milhões de euros”, destacam as Finanças.

Em causa estão o pagamento em 2018 de juros de swaps, que implica uma redução homóloga de 306 milhões de euros, o alargamento do prazo de pagamento de impostos relativos a 2018, com um impacto positivo de 291 milhões na receita (no ISP e no Imposto do Tabaco) e o diferente perfil de pagamento de dívidas vencidas do SNS, com uma menor execução em 2019 no valor de 162 milhões.

Em sentido contrário, a prejudicar o saldo, em 2019, em 157 milhões de euros, está a antecipação de duodécimos da contribuição financeira para a União Europeia.

O Ministério das Finanças sublinha ainda que no primeiro semestre do ano a receita acompanhou o crescimento da atividade económica e do emprego, com a receita fiscal a subir 7,6% e destaca os aumentos do IVA em 9,3%, do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em 11,2% e do IRS em 3,7%.

"Este crescimento ocorre apesar da redução da carga fiscal associada a vários impostos, como o IRS (pelo impacto da reforma do número de escalões), o IVA (pela diminuição da taxa de vários bens e serviços) e o ISP (pela redução da taxa aplicada à gasolina em 3 cêntimos)", sublinha o Ministério liderado por Mário Centeno.

O crescimento da receita fiscal é ainda influenciado pelo alargamento do prazo de pagamento de alguns impostos no final de 2018, que constituiu receita de 2019, continua a mesma fonte, reforçando que "a dinâmica da receita é, assim, essencialmente justificada pelo bom desempenho da economia".

As Finanças indicam que também "o comportamento positivo do mercado de trabalho é visível na evolução da receita das contribuições para a Segurança Social, que cresceram 8,6% até junho, também em resultado das alterações introduzidas no regime dos trabalhadores independentes".

Do lado da despesa, o crescimento até junho "é explicado por aumento nos salários, nas prestações sociais e no investimento público".

A despesa primária cresceu 2,9%, influenciada pelos reforços no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para regularização de dívidas de anos anteriores. Corrigida deste fator, "a despesa primária cresceria 3,2%, destacando-se o crescimento de 5,8% da despesa do SNS, atingindo máximos históricos", salientam as Finanças.

Já a despesa com salários aumentou 4,3%, refletindo o descongelamento das carreiras, com destaque para a despesa com professores (3,6%) e profissionais de saúde (5,4%), mais elevados do que nos restantes sectores da administração pública.

A evolução da despesa é também explicada pelo crescimento das prestações sociais como a Prestação Social para a Inclusão (32,5%), o subsídio por doença (11,2%) e o abono de família (10,1%).

A despesa com pensões da Segurança Social cresceu 5,5%, refletindo os aumentos nas pensões.

As Finanças destacam o crescimento do investimento público na Administração Central de 26%, excluindo Parceiras Público Privadas (PPP), bem como o investimento nos transportes (41%), sobretudo na CP (56%) e na Infraestruturas de Portugal (63%).