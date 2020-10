O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) anunciou este domingo que se vai abster na votação do Orçamento do Estado para 2021, que é decidida no parlamento na próxima quarta-feira.

Com a abstenção dos três deputados do PAN, a mesma posição anunciada na sexta-feira pelo PCP, o Governo necessita de mais duas abstenções para garantir que o documento é viabilizado na primeira votação e passa para a fase da especialidade.

O Bloco de Esquerda anuncia o seu sentido de voto este domingo , pelas 20:30, no final de uma reunião da Mesa Nacional, enquanto o Partido Ecologista “Os Verdes” irá tornar pública a sua decisão na terça-feira, faltando ainda conhecer a posição das duas deputadas não inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.