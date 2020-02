O acesso ao e-fatura para confirmação de faturas, com vista a entregar o IRS de 2019, continua disponível durante o dia de hoje. Quem o diz é a Autoridade Tributária (AT).

​Tendo sido verificados constrangimentos temporários no acesso ao e-fatura para confirmação de faturas, entre as 18:00 e as 24:00 do dia 25 de fevereiro de 2020, que podem ter condicionado alguns contribuintes na validação das suas faturas, a AT informa que aquele sistema continua disponível durante o dia 26 de fevereiro de 2020 para esse efeito", pode ler-se no site da AT.