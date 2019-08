O Financial Times teceu rasgados elogios a António Costa, apontando o percurso de Portugal como um exemplo para a Europa.

No editorial de domingo, o conceituado jornal britânico sublinha que o sucesso do primeiro-ministro português se deve a boas escolhas políticas, mas também a uma boa dose de sorte: a recuperaçao económica mundial e o crescimento do turismo ajudaram os bons resultados da economia portuguesa, mas o Financial Times assinala que Portugal ainda tem vários desafios pela frente, nomeadamente a redução da dívida pública.

Ainda assim, refere o editorial, António Costa “tem razões para estar mais otimista do que muitos outros líderes europeus”.

O Financial Times antecipa ainda um novo governo liderado pelo atual primeiro-ministro, seja com nova coligação à esquerda ou maioria absoluta. Escreve o jornal que o caminho de Portugal traz alguma esperança à Europa, mas que António Costa deve prosseguir com prudência orçamental e sem uma austeridade punitiva.